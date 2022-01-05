Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:51

MHP Lideri Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

YILIN İLK GÖRÜŞMESİ

İki liderin son görüşmesi 17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti. Bu görüşme yılın ilk görüşmesi olacak. Ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konuların konuşulması bekleniyor. Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da var. Görüşmede o çalışmaların da ele alınması bekleniyor; siyasi partiler ve seçim kanunu olmak üzere. Her iki partinin hazırladığı anayasa taslaklarının da yine konuşulması bekleniyor.

