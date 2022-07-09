İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Birçok ülke lideriyle görüştü
Politika

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Birçok ülke lideriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

9 Temmuz 2022 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Başkan Erdoğan, 8 ülke lideriyle ayrı ayrı telefonda görüşerek Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın tebrik görüşmelerine ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİRÇOK ÜLKE LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI TEBRİKTE BULUNULDU

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.