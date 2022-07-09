Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Birçok ülke lideriyle görüştü

Başkan Erdoğan, 8 ülke lideriyle ayrı ayrı telefonda görüşerek Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın tebrik görüşmelerine ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİRÇOK ÜLKE LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI TEBRİKTE BULUNULDU

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.