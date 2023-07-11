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Politika

Başkan Erdoğan'dan Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin, 'Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.

AA11 Temmuz 2023 Salı 21:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım
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Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

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