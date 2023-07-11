Başkan Erdoğan'dan Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

