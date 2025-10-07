Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya tepki: İnsanlığın vicdanını yaralayan meselelere kayıtsız kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Teşkilatımızın bu değişen koşullara ayak uyduran, haklının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor

Çeşitli güvenlik sınamalarıyla uğraştığımız bir ortamda aramızdaki iş birliğini pekiştirirken, üçüncü taraflarla da diyaloğumuzun artırılması mühimdir.

Güvenliğe yönelik kapasitesi inşası başta olmak üzere ortak menfaatimizi ilgilendiren her alanda mümkün olan katkıyı sağlamaya hazırız.

Türk dünyasının bölgemizin istikrarı ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Yakın coğrafyamızdaki pek çok çatışma, savaş ve hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir..

Teşkilatımızı içine kapanık bir yapılanma olarak asla görmüyoruz. Sesini ve gücünü ortaya koyan bir vizyonu hayata geçirebilmeliyiz. Ortak menfaatimizi ilgilendiren her alanda, her katkıyı aile meclisimizin bünyesinde sağlamaya hazırız.

İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye'yle başlayan, Yemen ve İran'la devam eden ve son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos'ta imzalanan ortak bildiriyi bu minvalde hayırlı bir adım olarak görüyor, devamının gelmesini diliyoruz.

Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Karar imzalanacak.

Liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla katıldı.