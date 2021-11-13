Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ''Kanal İstanbul'' tepkisi: İhaleye girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:11 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz. İkide bir ana muhalefet dünyaya seslenerek 'Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin girenler bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar' diyorlar. Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Böyle bir yaklaşıma girmeleri bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının en güzel ifadesidir." dedi.