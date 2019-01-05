Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar
Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda konuştu. 'İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir' diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, CHP'nin belediyecilik zihniyetini sert sözlerle eleştirdi. CHP’li vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, 'Siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca bu ay sonuna kadar 2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklerin rakamlarını da tek tek duyurarak toplamda 2 milyar 35 milyon TL ödeme yapılacağının müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Sözlerine bugün ikinci şehadet yıl dönümüne erişilen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andığını belirterek başlayan Erdoğan, "İzmir Adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz, sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir." diye konuştu.
Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz
İZMİR'İN SINIRLARI VİYANA'DAN BAŞLAR
İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu’nun işgale başlandığı yerde, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer İzmir’dir. İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuzeyinden başlar. 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.
İZMİR’İN İÇME SUYU PROBLEMİNİ BİZ ÇÖZDÜK
Göreve geldiğimizde İzmir’in çürük çarık bir havaalanı vardı. Adnan Menderes havalimanını baştan aşağı yeniledik. Son 16 yılda 28 baraj, 8 gölet inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük. Halbuki büyükşehirlerde su sorununu belediyelerin kendisinin çözmesi gerekir. Ben geldim İstanbul susuzdu. Sektörler oluşmuştu bidonlarla herkes su taşıyor, küvetlerde su biriktiriliyordu. 180 km’den Istranca dağlarından İstanbul’a dağları delerek suyu getirdik.
İZMİR’İN AYRI BİR YERİ VAR
Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde İzmir’in ayrı bir yeri var. İzmir milli iradenin yanında dört elle sarılmıştır. Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen, ama zihinleriyle adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir’in üzerine karabasan gibi çökmüştür. Mahalli idarelerde İzmir CHP yönetiminde her alanda gerilemiş, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır
KORKU SİYASETİ İLE İZMİR’İ ESİR ALMIŞ DURUMDALAR
İzmir’de belediyelerin sorumluluğunda olan yatırımları bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır. CHP’li vatandaşlarımıza da sesleniyorum gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. Siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar
Yaşam tarzı dediler, buyurun tribünler burada. Yatıyorlar kalkıyorlar yaşam tarzı. Bizim böle bir derdimiz yok. Kimseye bundan dolayı bugüne kadar musallat olmadık. Ama siz oldunuz. Laiklik, yaşam tarzı diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydunuz. Acaba nerde kim giyiminden kuşamında fikirlerinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşamış.
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