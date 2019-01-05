Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar

İZMİR’İN İÇME SUYU PROBLEMİNİ BİZ ÇÖZDÜK

Göreve geldiğimizde İzmir’in çürük çarık bir havaalanı vardı. Adnan Menderes havalimanını baştan aşağı yeniledik. Son 16 yılda 28 baraj, 8 gölet inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük. Halbuki büyükşehirlerde su sorununu belediyelerin kendisinin çözmesi gerekir. Ben geldim İstanbul susuzdu. Sektörler oluşmuştu bidonlarla herkes su taşıyor, küvetlerde su biriktiriliyordu. 180 km’den Istranca dağlarından İstanbul’a dağları delerek suyu getirdik.

İZMİR’İN AYRI BİR YERİ VAR

Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde İzmir’in ayrı bir yeri var. İzmir milli iradenin yanında dört elle sarılmıştır. Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen, ama zihinleriyle adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir’in üzerine karabasan gibi çökmüştür. Mahalli idarelerde İzmir CHP yönetiminde her alanda gerilemiş, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır

KORKU SİYASETİ İLE İZMİR’İ ESİR ALMIŞ DURUMDALAR

İzmir’de belediyelerin sorumluluğunda olan yatırımları bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır. CHP’li vatandaşlarımıza da sesleniyorum gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. Siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar

Yaşam tarzı dediler, buyurun tribünler burada. Yatıyorlar kalkıyorlar yaşam tarzı. Bizim böle bir derdimiz yok. Kimseye bundan dolayı bugüne kadar musallat olmadık. Ama siz oldunuz. Laiklik, yaşam tarzı diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydunuz. Acaba nerde kim giyiminden kuşamında fikirlerinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşamış.