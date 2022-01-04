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Politika

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bre gafil, çağ dışı olan senin bu faşist zihniyetin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in okul öncesi din eğitimine ilişkin sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Çağ dışı olan senin bu faşist zihniyetin... Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın' dedi.

4 Ocak 2022 Salı 15:29 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Çağ dışı olan senin bu faşist zihniyetin... Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Peygamberimize sahip çıkacaksınız Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksın."

"Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle alırsınız. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız."

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