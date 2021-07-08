Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 seçimi mesajı

8 Temmuz 2021 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:43

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Muhalefetin giderek arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu seçimlerle ilgili telaşlarını ele veriyor. Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.

2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız.