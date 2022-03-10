Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

10 Mart 2022 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken sorunun çözümü için yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor.

Lider diplomasisini, savaşın tarafları başta olmak geniş yelpazede gerçekleştiren Erdoğan, 22 Şubat'tan bu yana 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2 kez görüşen Erdoğan, taraflara sağduyu tavsiye etti, sorunun barışçıl yollarla çözümünü istedi.

DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELERDEN

Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olarak dikkat çekti. Her iki ülke ile yakın ikili ilişkiler diplomaside de kendisini gösterdi.

Yoğun diplomatik çabalar, taraflar arasındaki en üst düzeyli ilk toplantının Türkiye'de gerçekleşmesi için de zemin teşkil etti.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında diplomatik temaslar devam edecek, sorunların aynı masa etrafında çözülmesi çağrısı her defasında tekrarlanacak. Görüşmelerde, Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu vurgulanacak.