Başkan Erdoğan'dan dost ve kardeş ülkelere ''KKTC'' çağrısı!

AA 28 Kasım 2021 Pazar 11:14 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz."

"Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır."



"Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır."



"Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum."

