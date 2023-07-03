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Politika

Başkan Erdoğan'dan ekonomi çıkarması: Çerçeve anlaşma olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik ziyaretini değerlendirerek, 'Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak.' dedi.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ekonomi çıkarması: Çerçeve anlaşma olacak
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Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarete yönelik sorular üzerine Şimşek, Hazine olarak şu anda koordinasyonun kendilerinde olduğunu söyledi.

"ÇERÇEVE ANLAŞMA OLACAK"

Şimşek, teknik çalışmalarda epey mesafe aldıklarına işaret ederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Detaylara girmek istemiyorum ama oldukça kapsamlı. Teknik anlamda epey ilerledik." diye konuştu.

Ziyaretin çok verimli geçtiğini aktaran Şimşek, " Zaten o nedenle heyetler geldi. Bütün bayram boyunca çalışıldı. Önümüzdeki hafta daha büyük bir heyet gelecek. Çalışmalar tamamlanınca Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bir çerçeve çizilecek. Bizim orada kiminle görüştüğümüz belli, devlet başkanı, devlet başkan yardımcısı ve mali yani finansal konuda sorumlu bakanla görüştük. Devamında teknik görevlendirme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye yönelik ziyaretinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtemelen NATO Zirvesi sonrasında gerçekleşeceğini bildirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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