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Politika

Başkan Erdoğan'dan El Menfi ve Dubeybe'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakan Dubeybe'yi tebrik etti.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:17
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi.

Türkiye'nin, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

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