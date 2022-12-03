Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: Kirli senaryoların yırtılıp atıldığını göreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Coşkun ırmaklar gibi kabına sığmayan, bentleri yıkıp atan bir Urfa gördük bugün.

- Şair ne güzel söylemiş, Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı" demiş. Şu salonda da duruş sahibi, dava sahibi, sevdi mi candan seven, verdi mi candan veren samimi yol arkadaşları görüyorum.

- Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası Hz. İbrahim'in ayak bastığı yerdir.

- Şanlıurfa'nın ciğeri varken, kebabı varken, dünyaca meşhur mutfağı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.

- Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

- Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan, inkâr edenlerden değiliz. Biz yapamayacağımız işlerin sözünü vermeyiz.

- Biz seçim öncesi meydanlarda bol bol vaat dağıtıp, millet yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan da değiliz.

- Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.

- Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

- Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

- Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.

- Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

- "Sen Üret Yeter" anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum

- TOGG'u yılın ilk çeyreğinden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. MMU'nı hangardan çıkarıyor, insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'de gerçekleştiriyoruz.

- CHP ve şürekâsının savunma sanayii başta olmak üzere yürütülen bu stratejik projeleri sürdürme iradesi de kabiliyeti de yoktur.

- Enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz.

- Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekâsı da aynı şeyi yapıyor. Biz doğru olanı söyleyeceğiz. Bunların böyle dertleri olsa, YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar olarak tarif etmezlerdi.

- CHP'nin böyle bir niyeti olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı. "Kontrollü darbe" diyerek 15 Temmuz kıyamını kötülemez, kendi devletlerine iftira atmazlardı.