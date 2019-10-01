Başkan Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusu' mesajı: Kaybedecek tek bir günümüz yok
Fırat'ın doğusuna harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.
Fırat'ın doğusuna harekat mesajı veren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Hiç şüphesiz işimiz kolay olmayacak. Allah'ın yardımı sayesinde bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.
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