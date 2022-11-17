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Politika

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Türkiye katkı sunmaya devam edecek

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından G20 Liderler Zirvesi temaslarını tamamlayarak yurda döndüğünü bildirdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Türkiye katkı sunmaya devam edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamladığını ve yurda döndüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a geldi.

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