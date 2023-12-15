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Politika

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE lideri Al Nahyan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Aralık 2023 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE lideri Al Nahyan ile kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüşmesinde Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri, barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgede barışın sağlanması için uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

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