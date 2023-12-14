Başkan Erdoğan'dan Gazze için şimdiye kadar görülmemiş diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim- 8 Aralık tarihlerinde Gazze diplomasisi kapsamında 30 bire bir, 32 de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katıldığı her platformda Filistin'in haklı davasını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bugüne dek süren İsrail soykırımının sona ermesi için 4 uluslararası zirvede dünyaya barış çağrısında bulundu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile son olarak Dubai'de gerçekleştirilen BM Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Gazze diplomasisini devam ettirdi.

HEDEF FİLİSTİN DEVLETİ

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günkü AK Parti MKYK toplantısı öncesi yaptığı genel değerlendirmede ise Gazze davasına sahip çıkacaklarını bir kez daha vurguladığı kaydedildi. Akan kanın durması, katliamların sona ermesi, kalıcı ateşkes ve barış için atılacak adımların devamlılığı için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini kurmaylarıyla paylaştı.

Türkiye'nin Filistin için 3 ana hedefinin olduğu da hatırlatılarak, bu hedefler, "Kalıcı ateşkes, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması ve garantörlük teklifi" olarak sıralandı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın AK Parti MKYK'da yaptığı sunumda ise İsrail işgalinin kronolojisi MKYK üyeleri ile paylaşıldı. 1917'de başlayan işgalin son bulması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar anlatıldı. 7 Ekim'den bugüne kadar 17 bin 717 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

'İZMİR'DE REKOR OY ALACAĞIZ'

Aday belirleme komisyonu çalışmaları için mesaisinin büyük bir bölümünü AK Parti Genel Merkezi'nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İzmir teşkilatı ile bir araya geldi. "İzmir'de bu seçimde rekor oy alacağız" diyen Erdoğan, çalınmadık kapı bırakılmaması, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi talimatı verdi. İzmir milletvekilleri ve teşkilatına mevcut belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, mevcut belediye başkanlarının devam etmemesini isteyen teşkilat üyelerinden 3'er isim önermelerini talep etti. Erdoğan, Ankara ile başlattığı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla ilgili mini temayül çalışmalarını da devam ettirdi. Kâğıtlara yazılan isimler, bir zarfa konularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Bu arada İzmir'de milletvekillerinden belediye başkan adayı gösterilmeyeceği, 30 ilçeden 5'nde MHP'nin, 25 ilçede ise AK Parti adayının destekleneceği öğrenildi. Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayının desteklendiği Adana'da AK Parti'nin, 2019 seçimlerinde AK Parti'nin adayının desteklendiği Muğla'da ise MHP'nin adayının destekleneceği belirtildi.

LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI SALİH'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'le bir araya geldi. Erdoğan, Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.