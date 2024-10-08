Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Sosyal medya dehlizinde yitip gitmenize sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

* Bizler dünyanın ilk eğitim- öğretim merkezlerinin neşet ettiği medeniyetler beşiği olan Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz.

* Ecdadımız kurduğu eğitim-öğretim müesseseleriyle tarihin her dönemine ışık tutmuştur.

* Söğüt'teki beylikten cihan imparatorluğuna giden yolun mihmandarlığını böyle alimler ile alimlere karşı hürmetkar sultanlar yapmıştır.

* İlme, araştırmaya, bilime, düşünceye ve ilim erbabına verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır.

* Okul öncesinden başlayarak yüksek öğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. 2002 yılında 76 olan yüksek öğretim kurumu sayısı bugün itibarıyla 208'e ulaştı.

* Yüksek öğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2004 yılında 341 milyar liraya getirdik.

* Kadınlarda yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 iken bugün bu oran yüzde 51'i buldu.

* Her ilimize üniversite kurduk. Öğrenci sayısı 2 milyondan 7 milyona çıktı. Üniversitelerde kadın öğretim üyesi oranımız yüzde 46,5 ile OECD ortalamasının bir puan üzerinde.

* Göreve geldiğimizde 64 bin civarında olan öğretim elemanı sayısı bugün 185 bine çıktı. Böylece Türkiye öğretim elemanı sayısı bakımından OECD ülkeleri içerisinde 8. sıraya yükseldi.

* Bugün 198 farklı ülkeden gelen misafir öğrenciler, Türk üniversitelerde eğitim görüyor. Faşist çevrelerin propagandalarının tam aksine bu öğrencilerin neredeyse tamamı ülkemizde kendi imkânlarıyla okumaktadır.

* 28 Şubat zihniyetinin üniversitelerimize vurduğu en büyük darbelerden olan kat sayı adaletsizliğini ve kılık kıyafet yasaklarını ortadan biz kaldırdık. İkna odalarından geçilerek girilen üniversite utancına biz son verdik.

* Geçmişte üniversitelerimiz hukuk dışı arayışlara alet edilmiştir. Bu karanlık günler artık geride kalmıştır.

* Türk üniversitelerine yakışan bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. TEKNOFEST Adana'daki manzara umutlarımızı daha da artırdı.

* Gazze soykırımı, Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir.

* Gazze soykırımında Batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna, özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir.

* (Batılı ülkeler) Yıllarca bize demokrasi dersi verdiler. Bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımdan nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük.

* Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır.

* Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, öz güvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz.

* Hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu tür olayların çoğunda millet ve devlet olarak gerekli adımları atmazsak, batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşarız. Gençlerimizi sosyal medya ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız.

* Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir.