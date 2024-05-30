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Politika

Başkan Erdoğan'dan harekat sinyali: Bölgede nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz

EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Harekete geçmekten çekinmeyiz. (DEAŞ) Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz' dedi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan harekat sinyali: Bölgede nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor"

"(Efes-2024) Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk denemesini yapacağız"

"Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız"

"Hiçbir ülkeye karşı husumet ve ön yargı beslemiyoruz. Kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok"

"(Savunma sanayi) Geçen yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolar ihracata ulaştık, 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık"

"Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz"

"Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir"

"(Terörle mücadele) Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz"

"Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz"

"(İsrail'in Refah saldırısı) Mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz"

"(Gazze'de) 36 bin insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, gıda sırası bekleyen sivillerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil, soykırımdır"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • EFES
  • tatbikat

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