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Başkan Erdoğan'dan HDP'nin 'Kürdistan' açıklamasına tepki: Size ülkemizi böldürtmeyiz

Başkan Erdoğan, HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da bir kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz ' açıklamasına tepki gösterdi. 'Size ülkemizi böldürtmeyiz, ülkemizi bölemeyeceksiniz' diyen Erdoğan, 'Biz Kürt kardeşlerimize muhabbetimizi koruruz ama Kürtçülük yapana, ülkemizin bölünmesine izin vermeyiz' dedi.

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Başkan Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. HDP'nin son dönem açıklamalarını mitinge katılanlara izlettiren Erdoğan, "Kürdistan" konusunda yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. "Kürt kardeşlerimize muhabetimizi koruruz" diyen Erdoğan, " Kürtçülük yapılmasına, Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyeğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"KANDİL EMREDİYOR, CHP BUNLARI YERİNE GETİRİYOR"

Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı destekleme noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Zira 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, Çevre Bakanlığı yapmış, en son beraber çalıştığımız Özhaseki'yi biz Ankara'ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki, sizler telefonda Ankara'daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul'da Ankara'da aday çıkartmıyor.

"AHLAKSIZA BAK... KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE NE ZAMAN ÇIKTI?"

Bakın ne diyor? "Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz" Ahlaksıza bak ya... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi korururuz. Ama Kürtçülük yapana da bu noktada bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük.

 

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

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