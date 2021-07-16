Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: KKTC'de bir müjde vereceğim

16 Temmuz 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:26

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (KKTC ziyareti) Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak.

- (Rize'deki sel felaketi) Doğu Karadeniz her zaman felaketlerle karşı karşıya. Ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızla yerine getireceğiz. Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun.

- 15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi.

- (15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.

