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Politika

Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Hindistan'da meydana gelen tren faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, 'Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız.' ifadelerini kullandı.

4 Haziran 2023 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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