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Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert tepki: Anıtkabir'de imza attığı o defter kaldırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP adayı İmamoğlu'nun yaptığı Anıtkabir ziyareti protokole uygun değildir diyen Başkan Erdoğan, 'İmza attığı defter oradan Milli Savunma Bakanlığı tarafından çekip alınmıştır.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Gazetecilerin sorusu üzerin CHP adayı İmamoğlu'nun Anıtkabir çıkışını değerlendiren Başkan Erdoğan, mazbatan almadan yapılan bu ziyaretin protokole uygun olmadığını, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deftetin kaldırıldığını söyledi.

"SEÇİM BİTMİŞTİR, MAHKEME SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Seçim için YSK'yı adres gösteren Başkan Erdoğan, seçim süreci sonrası mahkeme sürecini anlattı. Süreç boyunca ilgili tüm girişimlerin nasıl yapılacağını tek tek anlatan Başkan Erdoğan, İstanbul Milletvekili seçilmesine rağmen YSK iptalini hatırlattı. Belediye işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın burada denge ve denetleme görevi yürüteceği mesajını verdi. 

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

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