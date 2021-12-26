26 Aralık 2021 Pazar 14:40 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir"

Görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de ayrı bir hikayeye ve öneme sahiptir. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de meşakketli ama bir o kadar şerefli bir iştir. Bu şehre hizmet etmek demek 3 kıta 7 iklimi aynı çınarın altında toplayan ecdada hizmettir.

"Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir"

Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'nin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir. Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

"Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz"

Bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi davamız ve sevdamızdır.

"Bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz"

İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır. Bu davada bencilliğe, kibire, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Bu davayı hep daha ileriye taşıyarak 2023'e zaferle ulaştırmak bizim vazifemizdir. Rabbim hepimizi bu davaya layıkıyla hizmet edenlerden eylesin.

"39 belediyemize sesleniyorum: Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz"

Teşkilat, genel merkeziyle, illeriyle partinin gövdesidir. Buradan 39 belediyemize sesleniyorum: Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Gaziantep'te Asiye yavrumuz pitbull köpekleriyle oynuyordu. O Asiye'miz köpeklerle oynarken paramparça hale getirildi. Asiye'mizi ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik ve şu anda tedavisi orada yapılıyor.

"Bizim millete can borcumuz var, onlar için ne yapsak az"

İlk günden beri AK Parti'yi kuran ve iktidara getiren millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, şükran değil, 15 Temmuz'daki gibi can borcumuz var. Bu millet için ne yapsak, ne hizmet etsek, hangi başarıyı sersek azdır.

"Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz"

Eğitim ve sağlıkta gerekli adımları attık. 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda 1016 odalı hastane yaptık. Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. İşte bu erdembilen hareketinin en büyük başarısıdır, ispatıdır. 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri saymaya kalksak günler yetmez.

"Faiz sebep enflasyon neticedir, biz bu çarkı bozacağız"

Türkiye'nin küresel krizlerdeki dayanıklılığını örnekleriyle izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı güçlü altyapı üzerine inşa ettiğimizi vurgulamalıyız. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz, bunun hayal değil bir el uzatımız mesafeye yaklaştığını vurgulamalıyız. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu çarkı da inşallah bozacak milletimiz asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Ülkemizi 2023'e taşıyacak atılımların da AK Parti tarafından gerçekleştirebileceğini herkese göstermeliyiz.

"CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı"

CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizlerini örtmeye çalışıyorlar.