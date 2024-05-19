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Politika

Başkan Erdoğan'dan İran'daki helikopter kazası sonrası açıklama: Bizleri derinden üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.' ifadesini kullandı.

19 Mayıs 2024 Pazar 20:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan İran'daki helikopter kazası sonrası açıklama: Bizleri derinden üzdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

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