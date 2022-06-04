Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destekleri nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım . NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç'de Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütülürken Yunanistan 9 ABD üssünün kurulmasına müsaade ederken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin." dedi.