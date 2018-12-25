Başkan Erdoğan'dan Kandil sevici HDP'ye kötü haber: Bugün yarın müjdeler verebiliriz
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terör operasyonuyla ilgili bugün yarın müjdeler verebileceğini açıkladı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Biz bunların asıl karın ağrılarının farkındayız. Onların Kandil'deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemediklerini gayet iyi biliyoruz. Bugün yarın sizlere bu konuda da önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına bir katkı beklemiyoruz." dedi.
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