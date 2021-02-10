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Politika

Başkan Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına gireceğiz

AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan, 'Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.' dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:29
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Başkan Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

- Oy oranı sandıkta ortaya çıkar, mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmadır.

- Geleceğin aydınlık Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

- Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız.

- İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.

- Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.

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