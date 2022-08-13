Başkan Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Ahmet Yesevi ocağından başlayıp Kafkaslar'a ve Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. - Verdiğimiz mücadelelerin hayırla neticelenmesini "Gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir" diyen Hazreti Hünkar başta olmak üzere; erenlerinin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu da biliyoruz.

- Bugünde ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaş-ı vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.

- Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.

- Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz.

- Bir süredir İçişleri ve Kültür bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz.

- Hz Hünkar'ın "Gelin Canlar, Bir Olalım" çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık.