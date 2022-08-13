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Politika

Başkan Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu: Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'ndaki açıklamalarında, 'Bugünde ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaş-ı vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.' ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Ahmet Yesevi ocağından başlayıp Kafkaslar'a ve Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. - Verdiğimiz mücadelelerin hayırla neticelenmesini "Gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir" diyen Hazreti Hünkar başta olmak üzere; erenlerinin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu da biliyoruz.

- Bugünde ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaş-ı vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.

- Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.

- Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz.

- Bir süredir İçişleri ve Kültür bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz.

- Hz Hünkar'ın "Gelin Canlar, Bir Olalım" çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık.

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