Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerin 'Kavala açıklamasına' cevap: Burası kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye küresel firmaların üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açık

Kurulan her yeni fabrika ile ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaşmaktadır

Bugün burada toplam yatırım bedeli 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz

1250 yataklı ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını yapıyoruz

Eskişehir'in gururu TEI-TUSAŞ altyapı yatırımları ve motor üretimleri resmi açılışını gerçekleştiriyoruz

Yıllarca darbelerin cenderesi altında enerjisi boşa harcanan ülkeyi dünyanın en üst liginin eşiğine getirdik

Elbette sıkıntılar var. Zorluklar karşısında pes eden bir yapı olsaydık bu işlere girmezdik

Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz

Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz

Attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık, ülkemizi her engeli birer birer aşarak büyüttük

Bizi demir parmaklıkların ardına koyanlar mücadeleden vazgeçeceğimizi sandılar. Ekonomide sıkıştırılmaya çalıştığımız tablo Türkiye'nin gerçek yerini asla ifade etmiyor

Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa da aynı şeyi yapacağız

Dünya ekonomisindeki bozulma pek çok üründe fiyat artışına neden oldu, fiyat artışlarından biz de etkilendik

Yaşadığımız sıkıntılar geçici. Elde edeceğimiz kazançlar ise nesiller boyu devam edecektir

Aldıkları vaatlerle efelenenlerin heveslerini bu kez de kursaklarında bırakacağız

Küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata çevirmek istiyoruz

Türkiye'yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyenlerin amaçları ülkemizin menfaatlerini korumak değildir

Bunlar ülkeyi ölmüş, bitmiş gibi göstermek için bin dereden su getiriyor

Muhalefet sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle yol yürüyor. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye

Yasin Börü'yü öldüren 'selo' değil miydi? Şimdi onu içeriden nasıl çıkarırız, onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir

Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim

Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler

