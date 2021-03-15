Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Korkaksın, bitiksin

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:49

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

- "PARTİMİZİ TARİHİ BİR BAŞARIYA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan, İnan'ın hem genel merkezde hem de İzmir Gençlik Kollarında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında ve teşkilatçılıkta tecrübesini ortaya koymuş biri olduğunu belirterek, "İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın çatısı altında partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir, 2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir." karşılığını verdi.

Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık, "Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli gerek İstanbul'u ile gerek Hatay'ı ile gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 71. yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan." dedi.

Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor." bilgilerini verdi.

- "BU TECRÜBE GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYOR"

Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor." dedi.

AK Parti Gençlik Kollarının, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz."

AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?



"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız."

Arif Nihat Asya'nın "Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/ Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek/ Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek/ Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/ Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okuyan Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını vurguladı.

- "HAYALİNİZ OLMADAN, HEDEFİNİZ OLMAZ"

"Gençler, Rabia'mızı hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku versin" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik, işte AK gençlik. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de enerjisini de gasbetmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık, işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de gerçek gücümüzü görmeye başladık."

- "ÖMÜRLERİNİ BU YOLU AÇMAYA VAKFETTİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. Siyasette ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık."