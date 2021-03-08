AA 08 Mart 2021 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz "

"Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla, yıllarca çağdaşlık, laiklik adına önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik. Üniversite kapılarından geri döndürülenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler."

"Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

"Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."



"Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."



"Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."



"Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz"

"Türkiye ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız."

"(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."

"Kültürden bilime, teknolojiden üretime her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir."

"Diyarbakır anneleri, birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de gereken cevabı vermiştir."

"Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"

"Bunlar, şiddete ve tacize uğrayan kim olursa olsun, faili kendi meşreplerinden biriyse görmezden gelme, hadisenin üstünü kapatma konusunda birbirleriyle yarışırlar. Bunlar, baskıya uğrayan kadının önce başına, sonra duruşuna bakarlar, ona göre konuşurlar veya susarlar."

"Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?"

"2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır."