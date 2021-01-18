Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru: Tam 56 gündür sessiz, niye konuşmuyor?

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:49

Başkan Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir.

AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı.

Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz.

Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı sürdüren bir kadroyuz.

İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üstünde hizmetler götürerek bu mücadeleyi yürüttük.

Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik.

Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.

Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz.

Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.

Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir.

Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir.

Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir.

Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor.

2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır.

CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz.

Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar.

Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.