Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı

9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:26 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:49

Bugün toplanacak AK Parti MYK'nın gündemi Türkiye'yi saran yangınlar, kundaklama şüphesi, dezenformasyon, "Help Turkey" kampanyası ve yeni anayasa.

Türkiye yangınlarla boğuşurken siyasetin sıcak başlıkları AK Parti MYK'da masaya yatırılacak. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda yangınlar, kundaklama şüphesi, muhalefetin tutumu, sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon, "Help Turkey" paylaşımı ile ilgili yaşanan gelişmeler, sosyal medya düzenlemesi ve yeni anayasa ile seçim kanunu olacak.

SON DURUM KONUŞULACAK

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'de ise Feti Yıldız'ın başkanlık ettiği anayasa çalışmalarında gelinen son durum Erdoğan'a sunulacak. Geçtiğimiz günlerde 2.5 aylık aranın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Erdoğan'ın belirlenen yol haritası hakkında istişarede bulunacağı öğrenildi. MYK'nın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, heyette yer alacak isimleri netleştirecek.

Yüzde 10 olan seçim barajının 5'e düşürülmesi ve seçimlere girebilmek için Meclis'te grup kurma şartının kaldırılması konusunda son dakikaya kadar müzakerelerin süreceği öğrenildi. Ayrıca AK Parti ve MHP, 10 ay içinde, 2022 Haziran'ına kadar seçim yasasını çıkarmayı hedefliyor.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AYRINTILI YAZILACAK

Yeni Anayasa hazırlığına ilişkin bazı detaylar da netleşmeye başladı. 130 maddelik taslakta en dikkat çeken başlık ise parti kapatmaları. Buna göre, bir parti ancak terörle bağlantısı olursa kapatılabilecek. Temel Hak ve Özgürlükler ise tek başlık altında toplanacak. Mevcut anayasada her temel hak ve özgürlüğün ardından "ama" diye başlayan cümleler ile kısıtlamalar sıralanıyor. Çalışma kapsamında hak ve özgürlükler madde madde yazılacak. Sınırlamalar ise tek maddede yer alacak.