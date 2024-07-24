Başkan Erdoğan'dan ''Meclis tatile girmeden tamamlayın'' talimatı

Başkan Erdoğan, MKYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanun teklifl erinin ekim ayına bırakılması yönündeki görüşleri kabul etmedi. Teklif çalışmalarının Meclis tatile girmeden tamamlanması talimatı verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan, komisyondaki görüşmeler sırasında Meclis binasında hakaretli protesto yapılmasına da tepki gösterdi, bu gibi görüntülere izin verilmemesi gerektiğini belirterek "Şova izin vermeyin, Meclis'i basıyorlar buna nasıl izin veriyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, teklife ilişkin vatandaşın talebinin kulak ardı edilmemesi ve ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.