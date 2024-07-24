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Politika

Başkan Erdoğan'dan ''Meclis tatile girmeden tamamlayın'' talimatı

Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanun teklif çalışmalarının Meclis tatile girmeden tamamlanması talimatı verdi.

Akşam Gazetesi24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''Meclis tatile girmeden tamamlayın'' talimatı
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Başkan Erdoğan, MKYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanun teklifl erinin ekim ayına bırakılması yönündeki görüşleri kabul etmedi. Teklif çalışmalarının Meclis tatile girmeden tamamlanması talimatı verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan, komisyondaki görüşmeler sırasında Meclis binasında hakaretli protesto yapılmasına da tepki gösterdi, bu gibi görüntülere izin verilmemesi gerektiğini belirterek "Şova izin vermeyin, Meclis'i basıyorlar buna nasıl izin veriyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, teklife ilişkin vatandaşın talebinin kulak ardı edilmemesi ve ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

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