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Politika

Başkan Erdoğan'dan muhalefete zor soru: Bugüne kadar neredeydiniz?

Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, 'Muhalefet şimdi de Doğu Masası diye bir projeye başlamış. Neredeydiniz bugüne kadar?' ifadelerini kullandı.

9 Temmuz 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:57
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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Biz bugün buraya Diyarbakırlıları dinlemek, Diyarbakır ile olan kavlimizi yenilemek için geldik.

- Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

- Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.

- Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyana varan beyanlarında artış görünüyor.

- 2023 yolunda bizi ağır imtihanların beklediğini görüyoruz.

- Demokrasimizi güçlendirecek, kardeşliği perçinleyecek tek bir önerileri, tek bir sözleri yok.

- Biz siyaseti milletimiz için milletimizle birlikte yapıyoruz. Bunun için gönül bağını canlı tutmamız gerekir.

- Sahayı boş bırakmayacağız. Geri durursak, başta bölücü terör örgütü uzantıları, başkaları gelir boşluğu doldurur.

- Muhalefet şimdi de Doğu Masası diye bir projeye başlamış. Neredeydiniz bugüne kadar?

- Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır.

- Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır.

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