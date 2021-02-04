Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz

04 Şubat 2021 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 14:42

Başkan Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.

- Yükseköğretim bütçemiz 2,5 milyar liradan bu yıl itibariyle 36 milyar liraya çıktı.

- Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Lakin hala devlet ve toplumdan kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil; ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmetle mükellef olduklarını anlayacaklar, kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskelerinin altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

- Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

- Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. Türkiye, dünyadan öğrenci çekme yarışında ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi.

- (Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.