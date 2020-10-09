Başkan Erdoğan'dan net mesaj! ''Kısa bir hatırlatma'' notuyla paylaştı

AA 09 Ekim 2020 Cuma 07:48 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 07:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMICISI OKTAY'DAN, ERDOĞAN'IN "EĞİLMEDİK, EĞİLMEYİZ" PAYLAŞIMINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."