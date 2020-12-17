17 Aralık 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız." dedi.

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

"Kerkük petrollerinin yeniden dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

Irak Başbakanı Kazımi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, güvenlik noktasında Irak'ın tutumunun net olduğunu belirterek "Irak'ın, toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma ve yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Irak'ın komşularıyla ve diğer ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmayı arzu eden bir ülke olduğunu söyleyen Kazımi, "Türkiye bizim açımızdan bölgede ve Orta Doğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan bir tanesidir. Bizler özellikle Irak'ta DEAŞ'ın geride bırakmış olduğu yıkımı Türkiye'yle yapacağımız iş birliği ile yeniden imar edebiliriz düşüncesi içindeyiz." dedi.

Ülkesinin Türk şirketleriyle kurduğu ilişkilerin devam etmesini arzu ettiğini vurgulayan Kazımi, Türkiye'yle gerçek anlamda bir iş birliği ve yatırım ortaklığı kurmak istediklerinin de altını çizdi.

Kazımi, Irak'ın tüm Türk iş insanı ve yatırımcılarına açık olduğunu da belirterek "Eğer bu bağlamda yatırımcıların önünde Irak'ta herhangi bir sıkıntı varsa bunları ortadan kaldırma isteği içerisindeyiz. Bizler bunu kendimize bir görev olarak telakki etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın etkilediği Irak topraklarının yeniden imarı için 2018 yılında açıklanan destek paketinin yakın zamanda hayata geçirilmesi arzusunu da dile getiren Kazımi, iki ülke arasında bölge ihtiyaçlarını giderecek bir yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik konusunda da açıklamalarda bulunan Kazımi, "Güvenlik bağlamında Irak'ın tutumu çok nettir. Irak'ın, toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma ve yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir. Bizler, Türkiye ile birlikte terör örgütleri DEAŞ gibi bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde bu bağlamda adımlar atıldığını belirten Kazımi, "İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sızma girişimlerinde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti." dedi.

Kazımi, basın toplantısı öncesinde imzalanan anlaşmalara da değinerek "Çok yakın zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı Irak'a bekliyoruz ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bağlamında ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.