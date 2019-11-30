Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkelerimiz ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bunun, bölgesel bir proje, barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. TANAP, Azerbaycan'dan, Avrupa'ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik enerji koridorunun en önemli parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik"

Haziran 2012'den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İçeriden ve dışarıdan özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik."

Erdoğan, TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulmasının hayalden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü bildirdi.

"Petrolü insandan değerli gören zihniyet dünyaya barışı getirememiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyetlerin, dünyaya barış ve huzur getiremediğini söyledi.

"Biz bu gemileri Akdeniz'den çekmeyiz"

Son dönemde Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz. Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Adaletli paylaşım imkanı varken tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kıbrıs Türkü'nün hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayanı isteyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP'ın Türkiye'nin barışçıl vizyonunun en somut nişanesi olduğunu belirtti.

Libya ile yapılan anlaşma ilişkin Erdoğan, "Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır." dedi.