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Politika

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketler kendilerini buna göre ayarlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'ndeki açıklamalarında, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlere ilişkin, 'Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.' ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Avrupa'dan Amerika'ya kadar gurbeti sılaya çeviren Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum.

- Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

- Yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacak.

- Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar.

- Bizde laf yok bizde iş var iş.

- Ziyaretimiz vesilesiyle güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmî açılışını bugün yapıyoruz.

- Pazartesi Ankara'da 21. yaşımızı farklı şekilde şanımıza şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. 2001'deki heyecanı yaşıyoruz.

14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz.

- 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak, Çorum Spor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık.

- Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz.

- Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz.

- İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.

- Nasıl savunma sanayinde ülkemizin makus talihini yenmişsek, enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız.

- CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar almış başını gidiyor. Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirmedi mi, bunun mesleği bu.

- Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz.

(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.

- Polisimize askerimize el kaldıranlardan bir şey olmaz. Bu CHP teröristlerle mücadelede Parlamento'da ret oyu veren değil mi?

- Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacak.

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