Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketler kendilerini buna göre ayarlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Avrupa'dan Amerika'ya kadar gurbeti sılaya çeviren Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum.

- Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

- Yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacak.

- Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar.

- Bizde laf yok bizde iş var iş.

- Ziyaretimiz vesilesiyle güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmî açılışını bugün yapıyoruz.

- Pazartesi Ankara'da 21. yaşımızı farklı şekilde şanımıza şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. 2001'deki heyecanı yaşıyoruz.

14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz.

- 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak, Çorum Spor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık.

- Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz.



- Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz.

- İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.

- Nasıl savunma sanayinde ülkemizin makus talihini yenmişsek, enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız.

- CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar almış başını gidiyor. Bay Kemal, Baykal'ı kasetle devirmedi mi, bunun mesleği bu.

- Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz.



(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.

- Polisimize askerimize el kaldıranlardan bir şey olmaz. Bu CHP teröristlerle mücadelede Parlamento'da ret oyu veren değil mi?

- Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacak.