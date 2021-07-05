Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz.

-Salgına ve kuraklığa rağmen Ankara'da şuana kadar içme suyu sıkıntısı çekilmedi.

-Ankaramıza bu tesisleri kazandırırken komşu şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.

-Yıllık 17 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

-Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız.

-Su kirlililiğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor.

-Son 19 yılda su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak birçok projeyi hayata geçirdik. İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu çalışmalarını planladık.