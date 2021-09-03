3 Eylül 2021 Cuma 16:45 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kış aylarında zorlukların yaşandığu bu bölge güvenli, konforlu, hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir. Yaklaşık 31 kilometresini bugün hizmete alıyoruz, kalanı da kısa sürede trafiğe açılacaktır. İyidere Lojistik Limanı ile de çok sayıda firma bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacaktır. Yarın da tünelimizin açılışı ile kuzeyi ile güneyini birleştireceğiz. Yarın açılışını yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i adım adım hak ettiği eserlere, hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bütün yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerimizi yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığını sizler de televizyonlardan duyuyorsunuz.

"NE KADAR SOL VARSA, KOMÜNİST VARSA ALIP BURAYA GELİYORLAR"

Birileri biz bu adımları atarken acaba nasıl bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar Ankara'dan geliyorlar, durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bizim önümüzü kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.

Bu malum Millet İttifakı diye zillet ittifakı var ya, ben inanıyorum ki bunlara en büyük dersi Rize, hemşehrilerim verecektir.

EKONOMİK VERİLER

Dün ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığının müjdesi ile güne başladık. Ağustos ihracatımız yaklaşık 19 milyar doları, ilk sekiz ay ihracatı 140,2 milyar doları, 12 aylık da 207,5 milyar doları bularak büyüme rakamlarını teyit etti. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile başetmeye çalışıyor. Türkiye, salgın ortasında ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek bu tür sıkıntıları ayağının altına almış ve bunları geride bırakarak çok daha iyi başarılara yükselme potansiyeli olan bir konuma gelmiştir. Turizmde kayıpları telafi edecek, ötesine geçecek noktalara geldik.