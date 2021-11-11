Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor

11 Kasım 2021 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz."

"Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."

Ayrıntılar geliyor...