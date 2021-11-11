Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz."
"Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."
Ayrıntılar geliyor...