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Politika

Başkan Erdoğan: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz.' dedi.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Orman varlığımızın artırılması konusunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz."

"Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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