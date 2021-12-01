1 Aralık 2021 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:54

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:





Bütçe çalışmaları, Meclis'in en önemli görevlerinden biridir. Komisyon'da yer alan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni politika bir anda çıkmış değildir. Son 19 yılda yaptığımız her eser hazırlık aşaması taşıyordu. IMF ile anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi.

Bir dönem karşımıza vesayeti, terör örgütlerini çıkardılar, darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Girdiğimiz her badireyi atlattık, her mücadeleyi kazandık, ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

Muhalefet, Türk ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanlara su taşıdı.

Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Yüksek faizden rahatsızım, bugün de yarın da faizi savunmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Kılıçdaroğlu dün başka söyler bugün başka söyler, üstelik bunu da hiç utanmadan yapar. İstiyorlar ki, ülke batsın, bitsin, yok olsun.