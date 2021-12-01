İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1132
  • EURO
    14,8894
  • ALTIN
    751.173
  • BIST100
    1850.83
Politika

Başkan Erdoğan: Hiç bir zaman faizci olmayacağım

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bu uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiç bir zaman faizci olmadım bugün de değilim yarın da olmayacağım. Faiz lobisine karşı mücadele veriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadeleden nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyiz' dedi.

1 Aralık 2021 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:54
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:


Bütçe çalışmaları, Meclis'in en önemli görevlerinden biridir. Komisyon'da yer alan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni politika bir anda çıkmış değildir. Son 19 yılda yaptığımız her eser hazırlık aşaması taşıyordu. IMF ile anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi.

Bir dönem karşımıza vesayeti, terör örgütlerini çıkardılar, darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Girdiğimiz her badireyi atlattık, her mücadeleyi kazandık, ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

Muhalefet, Türk ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanlara su taşıdı.

Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Yüksek faizden rahatsızım, bugün de yarın da faizi savunmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Kılıçdaroğlu dün başka söyler bugün başka söyler, üstelik bunu da hiç utanmadan yapar. İstiyorlar ki, ülke batsın, bitsin, yok olsun.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.