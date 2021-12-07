Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi ilerletmeye çalışıyoruz

7 Aralık 2021 Salı 15:44 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kahraman ordumuz asırlardır olduğu gibi bugün de 3 kıta 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getiriyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, ölürsem şehit, kalırsam gazi şiarıyla ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor. Türkiye olarak Katarla birlikte tüm körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesinin, her alanda gelişmesinin istenmesini arzu ediyoruz.

Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun, Körfez halklarının tamamı bizim öz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz. Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın elbette milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır.