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Politika

Başkan Erdoğan: Kurun yeniden oynaması geçici

İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Kurun yeniden oynaması geçici. Kurun hafta başı istikrar kazanacağını düşünüyoruz.' dedi.

31 Aralık 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 11:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ASKON faaliyete geçtiğinden beri hep bu ülkenin, bu milletin, bu devletin yanında yer almıştır

Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz

Kurun yeniden oynaması geçici. Kurun hafta başı istikrar kazanacağını düşünüyoruz

Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır

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