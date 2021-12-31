Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ASKON faaliyete geçtiğinden beri hep bu ülkenin, bu milletin, bu devletin yanında yer almıştır
Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz
Kurun yeniden oynaması geçici. Kurun hafta başı istikrar kazanacağını düşünüyoruz
Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır