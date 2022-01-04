AA 4 Ocak 2022 Salı 14:51 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 151. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022'deki bu ilk toplantının ülke ve partisi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini geliştirerek korumuş ve yaşatmış bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, genel merkezlerinden, il ve ilçe teşkilatlarına kadar tüm kademelerinde toplantılarını düzenli olarak yaptıklarını ve işlerini istişare ile yürüten bir parti olduklarını söyledi.

Erdoğan, kuruluş dönemlerinden itibaren gençlik kolları ve kadın kollarında görev alanların bugün ilçe, il teşkilatları olmak üzere genel merkez ve Meclis'te sorumluluk üstlendiklerini anımsatarak, "Üye sayımızın sürekli artmasında bu tablonun çok önemli rolü vardır. Tabii burada asıl olan üye sayısını kağıt üzerinde artırmak değil, her üyemizi partimizin faaliyetlerine faal olarak dahil edebilmektir. Bunu başardığımızda 84 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, dokunma ve gönlünü kazanma hedefimizi çok daha kolay bir şekilde hayata geçirebiliriz." dedi.

Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi 2023 Haziran'a hazırlanırken üyeleri ile irtibatlarını güçlendirmeye de önem vermeleri gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Biliyorsunuz ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde de riyakardır. Onlar sadece seçimden seçime vatandaşımıza gider, tiyatro müsameresi havasında oy ister sonra da bir daha dönüp arkalarına bakmazlar. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini göreve gelince hatırlamazlar, hatırlatanlara da saldırırlar. Biz ise yılın 365 günü insanımızla iç içeyiz, böyle olmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

- "BU KAPI SADECE SİYASET KAPISI DEĞİLDİR"

Erdoğan, siyaseti millet için yaptıklarını ve milletle birlikte yürüdüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Siyaset kapısı, hacet kapısıdır. Derdi, sıkıntısı, talebi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olmasından daha tabii bir şey yoktur. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir, derdine çözüm bulunabilecek vatandaşın sıkıntısını gidermek zaten boynumuzun borcudur. Bunun mümkün olmadığı durumda ise talep sahibi vatandaşımıza durumu izah ederek onun gönlünü almak, irtibatını sürdürmesini sağlamak da en başta gelen görevimizdir. AK Parti teşkilatlarında görev üstlenen hiç kimsenin meseleye bunun dışında bir bakış açısıyla eda ile üslupla yaklaşması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Biz, her zaman teşkilatlarımıza kibri, büyüklenmeyi, ayrımcılığı, hizipçiliği ve nobranlığı sokmamış olmakla övünen bir partiyiz.

Genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin davamızın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur. İşimiz çok olabilir, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz sınırlı olabilir ve kişisel sıkıntılarımız olabilir her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz. Çünkü bu kapı sadece siyaset kapısı değildir, bu kapı çok daha büyük bir medeniyet, kültür, tarih ve inanç davasının günümüzdeki temsilcisidir. Yaptığımız hata, bıraktığımız eksik ve yol açtığımız kayıp sadece şansımızı değil asırlara sari bayrak yarışında nöbetçisi olduğumuz davamızı da etkiler. İşte bunun için hep birlikte çok çalışmamız çok emek vermemiz çok iyi neticeler almamız gereken bir döneme giriyoruz."

2022'nin, AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden 21 yılı, iktidara gelişlerinin üzerinden 20 yılı geride bırakacakları bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Partimizin son 10 yılındaki en önemli hedefinin sembolü olarak 2023'ü belirtmiştik, bir yıl sonra bu günlerde inşallah 2023'e nasıl ulaştığımızı 2023 seçimlerini nasıl organize edeceğimizi konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın açılışında da ifade etmiştik. Hiç şüphesiz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır her günümüz her ayımız her yılımız zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Bu süreçte kimi zaman geleceğimizi belirleyecek önemde kritik yol ayrımları ile karşı karşıya geldiğimiz de olmuştur. Yaşadığımız şu dönemin de böylesine kritik önemde olduğuna inanıyorum. Artık bir asrının eşiğine geldiğimiz Cumhuriyetimiz döneminde defalarca karşılaştığımız, defalarca yaşadığımız bir senaryo tekrar üzerimizde denenmek istiyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok sadece geçtiğimiz 8-9 yılda yaşananlara baktığımızda bile bu gerçeği görebiliriz. AK Parti'nin milletimize en büyük hizmeti demokraside ve kalkınma altyapısında ülkemize sağladığı tarihi kazanımların yanında, işte bu oyuna meydan okumuş olmasıdır. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanın samimi duasına nail olmayı, bu mücadeleyi verme cesaretini sergilemeye ve daha önemlisi başarmaya borçluyuz."

Türkiye'nin tüm mazlumlara ve mağdurlara kendi iradeleri ve gayretleri ile hak ve özgürlüklerine en ileri standartlarda kavuşabileceklerini, kalkınma hamlelerini neticelendirebileceklerini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Üstelik bu kadarla da kalmadık şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik, evet artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İlk defa 2011 yılında 'Türkiye Hazır, Hedef 2023' diyerek ilan ettiğimizden beri yaşanan her hadisenin gerisinde işte bu kavga vardır. Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a, çukur eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar her saldırı, aynı gaye ile tertip edilmiştir. Hamdolsun bugüne kadar bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Elbette sıkıntılar yaşadık, elbette bedeller ödedik ama büyük ve güçlü Türkiye trenini rayında ve rotasında tutmayı da başardık."