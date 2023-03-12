Başkan Erdoğan: Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Bu depremler 11 ilimizin 61 ilçesinde yıkıma ulaştı. Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ağır kış şartları hakimdi. Bu durum ulaşım ve iletişim alt yapısına da büyük zarar vermişti. Buna rağmen ilk andan itibaren depremzedelerimizin yardımına koştuk. Gece gündüz deprem bölgesindeki depremzedelerimizin yanındaydık, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devletimiz, belediyemiz araç gereçleriyle deprem bölgesindeydi. İhtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık.

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirerek çalışmaların hızlandırılmasını sağladık.

Uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkeden 90'ı çok faydalı çalışmalar yürütttü. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

2 kez Hatay'a geldik. Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte bu ziyaretleri yaptık, Hatay'ı asla yalnız bırakamayacağız.

Başta Hüseyin Yayman kardeşim acılarını yüreklerine gömnüp canla başla çalıştılar. Biz de öbnümüzdeki dönemde her seferde yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızdaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir.

Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarama çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

Daha öncveski depremlerde, yangınlarda,sellerde illerimizi adeta sıfırdan inşa ettiysek inşallah yine kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, güvenli, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteynerı da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyoruz.