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Politika

Başkan Erdoğan: Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız. Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi güçlü Türkiye için kolları sıvama vaktidir. dedi. 7'li koalisyonu da sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Kandil'den talimatla yola giden Bay bay Kemal'e destek verilir mi? Masada arıza çıkaranlara dağdan ayar veriliyor' ifadelerini kullandı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnşallah depermin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirlerimizi depreme dayankılı hale getirmeye kararlıyız.

Bugün de başkentimiz Ankara'da önemli bir açılış yapmak için bir aradayız. Metro 3.3 kilometre uzunluğıunda, 3 istasyona sahip. Ankara'ya toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olmaktayız. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmey etmek içinde başka hayaller peşinde koşuyor ama biz bu şehirleri asla yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi güçlü Türkiye için kolları sıvama vaktidir. Geçtimiz 20 yılda yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz. Birileri de Türkiye'yi 30yıl, 50 yıl öncersine döndürmenin hesabını yapıyor.

Şimdi soruyorum İP sen ne iş yapıyorsun, niye masadan kaçtın gittin? Hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal HDP ile niye parlamentoda görüştü? Bir senedir millete umut diye pazarladıkları kumar masası diye tekmelediler, sonra da tıpış tıpış dönüp oturdular.

Bölücü örgüt PKK, her gün bir elebaşının ağzıyla 7'li masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Dağdan masada arıza çıkaranlara da ayar veriliyor. Neymiş terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığını da kaldıracaklarmış. Bir diğer örgüt FETÖ, 7'li masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Bakıyorsunuz tüm bunlara masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor.

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